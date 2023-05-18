Очень вкусный морковный рулет – пошаговый рецепт

Любите морковную выпечку? Тогда надо обязательно приготовить этот рулет. Очень вкусный и нежный. Корж сочный и влажный, дополнительно пропитка не нужна. Можно добавить ягодный слой внутри или просто украсить свежими ягодками или полить шоколадом и посыпать измельчёнными грецкими орехами. А можно и не украшать.

Вот рецепт морковного рулета. Для приготовления нам будут нужны вот эти продукты:

мука пшеничная высшего сорта - 120 г,

сахарный песок – 100 г,

сахар ванильный – 10 г,

разрыхлитель теста – 8 г,

яйца – три штуки,

растительное масло – две столовые ложки,

сок апельсиновый (лучше свежевыжатый) – две столовые ложки,

морковное пюре – 180 г,

цедра апельсина мелкая – одна столовая ложка,

корица – одна чайная ложка,

имбирь - щепотка,

соль – щепотка.

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Крем:

сыр творожный – 220 г,

сливки 33% - 220 г,

сахарная пудра ванильная – 50 г (можно больше, по вкусу).

Время приготовления: 1 час.

Все нужные продукты собраны. Начинаем готовить вкусный рулет из моркови в домашних условиях.

1. Чтобы приготовить морковное пюре, надо порезать небольшими кусочками 200 г очищенной моркови. Залить водой и отварить до мягкости. Слить воду и превратить морковь в пюре блендером и остудить.

2. Предварительно духовку разогреть до ста восьмидесяти градусов. Соединить венчиком сухие ингредиенты.

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3. Яйца вбить с сахарный песком и ванилью в пышную светлую массу. Добавить растительное масло, сок, морковное пюре. Перемешать до однородности. Всыпать мучную смесь, быстро перемешать до однородности. Добавить цедру и перемешать.

4. Вылить готовое тесто на противень, застеленный пергаментом. Разровнять в прямоугольник, не доходя до бортиков 3-4 см. Старайтесь делать корж ровной толщины везде, особенно края. Выпекать в духовке десять-двенадцать минут до готовности (проверьте зубочисткой).

5. Готовый корж перевернуть на чистый пергамент. Аккуратно снять бумагу, на которой пекли и с чистой бумагой свернуть по короткой стороне. Остудить.

6. Для крема растереть лопаточкой сливки и сахарную пудру. Добавить сыр и взбить до пышности. Развернуть аккуратно корж и смазать кремом. Свернуть в рулет, аккуратно отделяя бумагу. Плотно завернуть в фольгу и убрать в холодильник на два часа.

7. Готовый рулет достать из фольги. Украсить по желанию и нарезать кусочками. Всем желаю приятного аппетита!